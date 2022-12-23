Курганские чиновники не смогли найти инвестора для строительства ФОКа в Заозёрном

У курганских чиновников не получилось найти партнёра для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Заозёрном макрорайоне областного центра. На концессионный конкурс никто не заявился. Об этом свидетельствуют протоколы на официальном сайте торгов.

Ранее агентство «Новый День» раскрывало условия конкурса: вложения инвестора должны были составить не менее 211 млн рублей. ФОК нужно построить в 4 микрорайоне. После возведения здания его эксплуатацией должен заниматься концессионер, то есть инвестор.

Власти описывали наполнение ФОКа: универсальный зал, помещение для настольного тенниса, универсальное помещение на 2 этаже и вспомогательные кабинеты – раздевалки, тренерские и т.д. Планируется, что там будут проводить занятия по волейболу, боксу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису.

О концессионном конкурсе чиновники по-прежнему не высказываются.

Курган, Наталья Ефремова

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