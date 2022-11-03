Купить билеты на новые рейсы из Кургана в Новый Уренгой невозможно

До конца 2022 года невозможно купить билеты на рейсы авиакомпании «Ютэйр» сообщением Курган – Новый Уренгой. При попытке приобрести посадочные талоны, сайт перевозчика выдаёт следующее сообщение: «По вашему запросу ничего не найдено (нет рейсов или мест). Пожалуйста, попробуйте изменить введенные параметры поиска».

Никаких разъяснений власти регионов и авиакомпания Utair пока не дали.

Рейсы запущены 21 сентября 2022 года. Самолёты должны летать по средам. Перевозчик сообщал, что «авиасообщение по доступным тарифам между Курганом и Новым Уренгоем важно для жителей этих двух городов».

Курган, Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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