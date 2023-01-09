Губернатор Шумков назвал причину отмены рейса из Кургана в Новый Уренгой

Рейсы Курган – Новый Уренгой отменили из-за низкой загрузки. Об этом спустя два месяца сообщил губернатор Вадим Шумков в своем телеграм-канале 9 января 2023 года.

«После многих «нелетных» лет сейчас из аэропорта регулярно осуществляются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут. Начинали летать, но пока по понятным причинам приостановили Симферополь, а также на Новый Уренгой, но уже из-за слабой загрузки рейсов»,– написал глава региона.

Рейсы запустили в конце сентября 2022 года. В ноябре стало известно, что билеты из столицы Зауралья в газовую столицу Ямала пропали из продажи. Ни власти, ни сама авиакомпания «Ютэйр» в тот момент не посчитали нужным объяснить этот факт.

На запрос агентства «Новый День» перевозчик не ответил.

Новый Уренгой, Курган, Наталья Ефремова

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