В Курганской области задержали юношу, который стрелял возле школы (ФОТО)

В городе Щучье Курганской области 10 ноября 2022 года мужчина открыл стрельбу на улице. Следователи возбудили уголовное дело. Известно, что оружие злоумышленник похитил. От силовиков он хотел спрятаться, но его удалось поймать. Это местный 19-летний житель. К счастью, пострадавших нет.

«Обнаружив злоумышленника, пытавшегося скрыться в лесном массиве, полицейские организовали преследование. Для задержания вооружённого преступника весь личный состав межмуниципального отдела был поднят по тревоге. Благодаря совместным профессиональным действиям щучанских оперуполномоченных и сотрудников Росгвардии злоумышленник был оттеснён от городских социальных объектов, заблокирован и задержан. У него изъят карабин и патроны», – рассказали о задержании в пресс-службе управления МВД по Курганской области.

В полиции уточняют, что молодой человек ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Он 2003 года рождения. Оружие незадолго до стрельбы похитил из автомобиля местного жителя.

Агентство URA.Ru пишет, что стрельба велась возле школы. Занятия для учеников пришлось отменить.

«Утром 10 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в городе Щучье на улице Кирова нетрезвый мужчина из хулиганских побуждений произвёл выстрелы из огнестрельного оружия в сторону проезжавшего по дороге автомобиля. Обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы действий задержанного, выясняются. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения»,– говорится в сообщении следственного управления СК Курганской области.

Квалификация уголовного дела – ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений, общеопасным способом).

фото – УМВД по Курганской области

Щучье, Наталья Ефремова

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