Открывший стрельбу возле курганской школы юноша случайно нашёл оружие в открытом автомобиле (ВИДЕО)

Молодой человек, открывший стрельбу в Щучье, похитил оружие из открытого автомобиля «Рено Дастер». Об этом сообщили в полиции. Пресс-служба областного полицейского главка опубликовала видео хищения.

В ведомстве рассказали, что в отношении юноши в связи с этим возбуждено второе уголовное дело – по ч.1 ст.226 УК (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Первое уголовное дело возбудили непосредственно по факту стрельбы. Молодой человек стрелял по проезжающим автомобилям вблизи школы.

«Предварительно установлено, что около часа ночи подозреваемый, проходя по ул. Кирова, увидел автомобиль «Рено Дастер», который оказался не заперт. В салоне транспортного средства лежал карабин с тремя пачками патронов. Воспользовавшись ситуацией, он похитил оружие и боеприпасы, после чего скрылся с места происшествия. Утром на улице Кирова фигурант открыл стрельбу из похищенного карабина по проезжавшим мимо авто. В результате чего «Лада Калина» и «Шевроле Круз» получили повреждения», – раскрыли новые подробности в управлении МВД по Курганской области.

Щучье, Наталья Ефремова

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