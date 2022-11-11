Дмитрий Медведев провел совещание в Кургане

В Курганскую область 11 ноября приехал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он посетил Курганмашзавод и провел совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

«Сегодня в Кургане прошла контрольная проверка выпуска боевой техники на Курганском машиностроительном заводе. Заслушаны доклады исполнителей гособоронзаказа, федеральных ведомств по вопросам обеспечения Вооруженных сил РФ современным оружием, – написал Медведев у себя в телеграм-канале. Да, и кстати. Помимо оружия и спецтехники. Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернётся домой. В Российскую Федерацию. Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство – нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира».

Курган, Ольга Федорова

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