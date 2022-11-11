Медведев посмотрел в Кургане цех, где делают БМП для российской армии

Во время визита на Курганский машиностроительный завод заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев осмотрел цех, где идёт конвейерная сборка боевых машин пехоты, а также изделия, подготовленные к отгрузке. В их числе БМП-3 и БМД-4М с дополнительными комплектами защиты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области 11 ноября 2022 года.

Там уточнили, что курганский завод – один из лидеров оборонно-промышленного комплекса России и единственное предприятие в стране, выпускающее боевые машины пехоты (БМП) и машины на их базе.

Ранее г-н Медведев в своём телеграм-канале написал, что он во время совещания в Кургане заслушал доклады исполнителей гособоронзаказа, федеральных ведомств по вопросам обеспечения Вооружённых сил РФ современным оружием.

Курган, Наталья Ефремова

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