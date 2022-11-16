Стоимость новогоднего городка в Кургане выросла на 2,3 млн рублей (ФОТО)

Стоимость ледового городка на площади Ленина в Кургане увеличилась до 8,3 млн рублей. Сегодня на сайте госзакупок власти оставили заявку на выполнение работ по изготовлению ледового комплекса «Чаши», «Цифры года 2023», двух маленьких горок, лабиринта, ограждения от проезжей части, обкладке льдом большой горки и ограждению ёлки. Общая сумма закупки – 2,3 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что установка главной ели, фигур Деда Мороза и Снегурочки, а также заливка катка обойдется бюджету Кургана в 6 млн рублей.

Курган, Ольга Федорова

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