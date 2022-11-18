Мэрия Кургана потратит на новогодние городки почти 11 млн рублей

Стоимость новогодних городков в Кургане перевалила за 10 млн рублей. Мэрия города объявила аукцион на выполнение работ по оформлению ледового городка у КЦ «Современник».
Общая стоимость работ – 2 млн 486 тыс. рублей. За эти деньги подрядчик должен установить 14-метровую ель и скульптуру Деда Мороза со Снегурочкой, залить 18-метровый каток, сделать две горки.
Ранее стало известно, что стоимость ледового городка на площади Ленина в Кургане увеличилась до 8,3 млн рублей.
Курган, Ольга Федорова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube