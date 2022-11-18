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Воскресенье, 20 ноября 2022, 10:38 мск

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Мэрия Кургана потратит на новогодние городки почти 11 млн рублей

Фото – Новый День

Стоимость новогодних городков в Кургане перевалила за 10 млн рублей. Мэрия города объявила аукцион на выполнение работ по оформлению ледового городка у КЦ «Современник».

Общая стоимость работ – 2 млн 486 тыс. рублей. За эти деньги подрядчик должен установить 14-метровую ель и скульптуру Деда Мороза со Снегурочкой, залить 18-метровый каток, сделать две горки.

Ранее стало известно, что стоимость ледового городка на площади Ленина в Кургане увеличилась до 8,3 млн рублей.

Курган, Ольга Федорова

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