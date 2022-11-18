Шесть курганских районов получат премии за эффективную работу

Правительство Курганской области выделило гранты шести районам. Таким образом муниципальных чиновников поощрили за достижение наилучших значений показателей деятельности по итогам 2021 года.

Согласно постановлению, подписанному губернатором Шумковым, всего между районами распределят 5 миллионов рублей.

Шатровский район получит 1,45 млн рублей.

Каргапольский район – 995 тыс. рублей.

Далматовский район – 753 тыс. рублей.

Мишкинский район – 643 тыс. рублей.

Куртамышский – 598 тыс. рублей.

Сафакулевский – 553 тыс. рублей.

Напомним, в июне 2021 года губернатор Вадим Шумков ввел KPI (ключевые показатели эффективности) для глав муниципалитетов. Уточнялось, что в число показателей войдут экономические параметры – число новых рабочих мест и инвестиционных проектов. Кроме того, политический показатель – оценка населения, то есть доверие главе. И также будет оцениваться работа глав по обеспечению безопасности граждан – пожары, паводки и так далее.

Курган, Ольга Федорова

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