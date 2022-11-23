В декабре улицы Кургана озеленят на 5,7 млн рублей

На улицах Кургана в декабре проведут работы по озеленению. Согласно сайту госзакупок, мэрия города заключает договор на посадку 20 рябин, 23 берез, 30 шаровидных ив и 10 мелколистных лип. Общая сумма контракта – 2,969 млн рублей. Подрядчик должен высадить деревья с 25 ноября по 10 декабря 2022 года, а затем осуществлять за ними уход.

Ранее стало известно, что в этот же период будут высажены деревья еще на 2,8 млн рублей – шаровидная ива (60 шт.), береза (18 шт.) и черемуха неубиенная (1 шт.). Всего с конца сентября 2022 года, согласно сайту госзакупок, мэрия потратила на посадку деревьев более 10 млн рублей.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»