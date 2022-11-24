В Зауралье растет миграционная убыль

С января по сентябрь 2022 года из Курганской области уехали 22 850 человек. Это на 2961 человека больше, чем прибыло в регион за тот же период. Таковы итоги миграции населения, которые подвел Свердловскстат за 9 месяцев. Основная масса разъехалась по городам России (20215 чел.) и в государства СНГ (2496 чел.), 164 человека переехали из Зауралья в страны дальнего зарубежья.

В 2021 году с января по сентябрь миграционная убыль в регионе была меньше на 251 человека. Напомним, губернатор Курганской области Вадим Шумков признал, что отток населения из региона не останавливается.

Курган, Ольга Федорова

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