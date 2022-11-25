Мэрия Кургана отказалась от затеи озеленять город в декабре

Мэрия Кургана не будет высаживать деревья в декабре. Торги на право заключить контракт по озеленению улично-дорожной сети города признаны несостоявшимися. По данным сайта госзакупок, на два аукциона (общей стоимостью 5,7 млн рублей) не было подано ни одной заявки.

Как рассказывают источники в администрации, чиновники не рискнули сажать деревья зимой, они решили перенести работы на 2023 год и попросили потенциальных подрядчиков не заявляться на конкурс.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»