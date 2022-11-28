Для жителей Курганской области вводят дополнительную плату за мусор

В Курганской области установили тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами и на их обработку. Соответствующие постановления опубликовал региональный департамент госрегулирования цен и тарифов.

С 1 декабря 2022 года и до 31 декабря 2023 года предельный единый тариф на услугу регионального оператора «Чистый город» по обращению с отходами составит 492,17 руб. за куб. м. или 4831,16 руб. за тонну.

К нему добавился предельный тариф на обработку мусора. Он составит 88,13 руб./куб. м. или 935,82 руб./тонну.

Если норматив накопления отходов останется прежним (2,3 куб. метров в год для жителей Кургана и 2,1 куб. метров в год для жителей области), то в месяц плата поднимется до 111-101 рубля в месяц с человека.

Ранее тариф по обращению составлял 451.54 руб. за куб. м. или 5286,27 руб./тонну. Жители Кургана платили 86,55 руб. с человека в месяц, жители других населенных пунктов – 79,02 руб. с человека в месяц.

Курган, Ольга Федорова

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