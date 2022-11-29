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Вторник, 29 ноября 2022, 11:59 мск

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Озвучен дефицит курганского бюджета в 2023 году

Курганская облдума в первом чтении приняла проект регионального бюджета на 2023 год. Основные параметры главного финансового документа на 2023 год: доходы – 59,8 млрд рублей, расходы – 62,9 млрд рублей, дефицит бюджета – 3 млрд рублей. Это на 4,7 млрд меньше, чем в текущем году.

Собственные доходы бюджета составят 26 млрд 725 млн рублей.

Курган, Ольга Федорова

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