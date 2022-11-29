Курганская облдума направит в Госдуму законопроект о поддержке мобилизованных

Депутаты курганской областной думы направят в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на начисление процентов для должников банков из числа мобилизованных.

«Законопроектом предлагается установить, что в течение срока льготного периода проценты на остаток долга не начисляются, а сам срок действия кредитного договора продлевается на срок действия льготного периода», – сообщил спикер думы Дмитрий Фролов.

Инициатива потребует внесения изменений в федеральный закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ...».

Законопроект разработан в целях установления мер дополнительной защиты прав и законных интересов лиц мобилизованных граждан и членов их семей, – уточнил Фролов.

Напомним, с инициативой о приостановке начисления процентов уже выступал губернатор Курганской области Вадим Шумков. В октябре он заявил, что правительство региона направило в Москву предложения по финансовой помощи мобилизованным. «Наши предложения по унификации подходов к выплатам мобилизованным, а также по приостановке начисления процентов на период мобилизации направили в правительство, администрацию президента и Госдуму», – написал в своем телеграм-канале губернатор Вадим Шумков. Что конкретно предлагали курганские чиновники он не уточнял. Непонятно также, какова была реакция федерального центра на предложение курганских чиновников.

Курган, Ольга Федорова

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