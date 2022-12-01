Курганские депутаты получат двойную зарплату за командировки на новые территории

Работники думы Курганской области будут получать двойную зарплату за командировки на Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. «Работникам в период их нахождения в служебных командировках на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области заработная плата выплачивается в двойном размере. Суточные возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в командировке», – говорится в постановлении облдумы.

В документе сказано, что целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками, могут выплачиваться безотчетные суммы.

Напомним, ранее такое же постановление приняли в правительстве Курганской области. Гражданские служащие, выезжающие в новые территории, также будут получать денежное содержание в двойном размере и суточные в размере 8480 рублей за каждый день.

Курган, Ольга Федорова

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