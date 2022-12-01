В Кургане вынесли приговор главарю банды сутенеров

Главаря банды курганских сутенеров приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, – сообщает следственный комитет. С 2014 года по 2021 год мужчина вместе с двенадцатью товарищами создал в Зауралье несколько фирм по оказанию платных интимных услуг, в которых работали в основном несовершеннолетние девушки.

Следствию удалось установить более 20 эпизодов преступной деятельности обвиняемых. Все члены группы обвиняются по ч.3 ст.240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией) и п.«б,в» ч.2 ст.241 УК РФ (организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетних, с применением насилия).

Курган, Ольга Федорова

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