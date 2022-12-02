Мэрия Кургана опубликовала концепцию новогоднего украшения города (ФОТО)

Власти Кургана разместили новогодний брендбук для украшения города. В нём только 2 картинки, которые мэр Елена Ситникова уже показывала. Это новогодний венок и картинка с Дедом Морозом и Снегурочкой. Примеры использования изображений есть для остановки, магазина, баннера, автобуса.

Ранее глава города говорила, что основой для разработки концепции новогоднего украшения стали новогодние советские открытки.

Курган, Наталья Ефремова

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