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Пятница, 2 декабря 2022, 13:47 мск

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Мэрия Кургана опубликовала концепцию новогоднего украшения города (ФОТО)

фото – администрация Кургана

Власти Кургана разместили новогодний брендбук для украшения города. В нём только 2 картинки, которые мэр Елена Ситникова уже показывала. Это новогодний венок и картинка с Дедом Морозом и Снегурочкой. Примеры использования изображений есть для остановки, магазина, баннера, автобуса.

Ранее глава города говорила, что основой для разработки концепции новогоднего украшения стали новогодние советские открытки.

Курган, Наталья Ефремова

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