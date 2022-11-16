Новогодний Курган украсят в стиле советских открыток

Глава Кургана Елена Ситникова рассказала о том, как город будет украшен к новогодним праздникам. По ее словам, департамент архитектуры, строительства и земельных отношений разработал концепцию в классическом стиле.

«Её основой послужили новогодние советские открытки. В ближайшее время концепция будет размещена на сайте департамента», – написала у себя в ВКонтакте Ситникова и приложила к посту два примера «из новогодней концепции».

Напомним, ранее стало известно, что новогодний городок на площади Ленина обойдется бюджету Кургана в 6 млн рублей.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»