«Жаль людей, которые его выбирали» – губернатор Шумков разозлил российских рэперов

Русские рэперы ответили курганскому губернатору Вадиму Шумкову, который обвинил песни, написанные «потомками афроамериканских рабов» в росте депрессии и суицидов среди россиян.

Давид Нуриев, известный как рэпер Птаха, в беседе с RTVI назвал слова Шумкова глупостью. Он отметил, что даже Путин призывал «отстать от рэперов».

«Но глава Курганской области, по ходу, думает, что он круче, чем Владимир Владимирович Путин и позволяет себе высказывания, явно подпадающие под статью 282 УК РФ, так как в его словах явно прослеживается разжигание ненависти по расовому признаку. Я бы на месте правоохранительных органов заинтересовался бы высказываниями подобного персонажа», – сказал музыкант.

Губернатору вместо критики музыки стоит заняться своим прямым обязанностям: заботе о местных жителях, социальным выплатам, социальным гарантиям и так далее, – считает Нуриев. «Я был в Курганской области и знаю прекрасно, почему там люди в депрессии», – резюмировал он. По словам Птахи, только глупец может сваливать все на музыку, которая, наоборот, спасает людей. Он добавил, что ему жаль Вадима Шумкова и тех, кто его выбирал.

На слова курганского губернатора отреагировал и «любимый рэпер Путина» Рома Жиган (Роман Чумаков). «Отчасти я где-то согласен с ним, потому что современный рэп является каким-то просто несусветным, извините за выражение, дерьмом, – заявил рэпер. – Если мы будем делать рэп, как делает Моргенштерн (признан иноагентом), то поколение вырастет просто, извините за выражение, конченных дебилов. Вот если мы будем правильную музыку давать молодежи, неважно, в каком жанре, русский рок, русский рэп или классика, то мы вырастим сильных, здоровых ребят, здоровое молодое поколение»

По словам Жигана, в рэпе, как и во всем, нужно разделять одно от другого. «К примеру, если один чиновник попался на взятках, мы же не будем всех чиновников в печь кидать. Это же не значит, что все губернаторы и главы такие», – сказал музыкант.

Курган, Ольга Федорова

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