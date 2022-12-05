Курганское правительство потратит на ремонт своего автопарка 6 млн рублей

Курганское правительство выделяет 500 тыс. рублей за оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Volkswagen в 2023 году. Победитель торгов должен будет поддерживать в работоспособном состоянии шесть машин 2011 года выпуска.

Ранее стало известно, что на обслуживание правительственных автомобилей марки «Toyota» курганские чиновники собираются заплатить из бюджета 3,1 млн рублей.

Это не все траты на правительственный автопарк. Согласно сайту госзакупок, 300 тыс. рублей пойдет на ремонт BMW (2 машины), 400 тыс. рублей – на Nissan (7 машин), 500 тыс. рублей – на KIA, Renault, Hyundai, Chevrolet (всего 8 машин), 700 тыс. рублей на Ford (13 машин) и по 250 тыс. рублей на Mercedes (4 машины) и Opel (2 машины).

Курган, Ольга Федорова

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