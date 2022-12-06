У курганских перевозчиков не хватит денег на транспортную реформу

Курганские перевозчики подсчитали, во сколько им обойдется обновление парка в рамках транспортной реформы. По словам профучастников рынка, чтобы реформа состоялась, необходимо купить 69 автобусов малого класса, 156 автобусов среднего класса и 25 автобусов большого класса на общую сумму 2 млрд 135 млн 218 тыс. рублей. При этом власти готовы выделить на пассажирские перевозки только 45 млн рублей.

«Объявлены конкурсы по всем маршрутам новой сети. В конкурсах начальная максимальная цена контрактов составляет 45 473 942 рублей. Безусловно, сумма для бюджета чувствительная, но фактически на нее перевозчики смогут приобрести 3 автобуса большого класса, либо 6 автобусов среднего класса, – сообщается в группе «Союз транспортных организаций Курганской области» в ВКонтакте. – Среди перевозчиков встречается мнение, что тариф и суммы контрактов экономически не обоснованы. А перевозчики, выигравшие в конкурсах и купившие новые автобусы в лизинг, просто не смогут обслуживать свой долг, после чего лизинговые компании заберут технику».

Курган, Ольга Федорова

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