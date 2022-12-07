В Зауралье вынесли приговор фигуранту дела бывшего замгубернатора

В Шадринском районном суде Курганской области вынесли приговор бывшему коммерческому директору компании «Мультипласт» Михаилу Третьякову. Мужчина обвинялся в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 33, ст. 196, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (мошенничество, преднамеренное банкротство и невыплата заработной платы).

Третьякова приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тыс. рублей, – сообщает объединенная пресс-служба судов Курганской области.

«В период 2017-2019 годов мужчина намеренно допустил невыплату заработной платы работникам предприятия на общую сумму более 6 млн рублей. Также он, действуя в рамках исполнения муниципальных контрактов по реконструкции систем водоснабжения в муниципальных округах области, предоставлял к оплате должностным лицам администраций районов фиктивные документы, содержащие недостоверные сведения об объемах выполненных работ», – напоминают в СУ СКР по Курганской области.

Полученными путем обмана деньгами предприниматель распоряжался по своему усмотрению. Бюджетам различного уровня был нанесен ущерб в сумме более 10 млн рублей.

«Кроме того, осужденный, являясь фактическим руководителем ООО «Мультипласт», в период 2016-2019 годов посредством заключения мнимых сделок с работниками Общества по закупу запчастей и оборудования, из активов предприятия вывел денежные средства на общую сумму более 27 млн рублей, что привело компанию к банкротству», – добавляют в СК.

Напомним, Третьяков был фигурантом громкого уголовного дела бывшего замгубернатора Курганской области Сергея Пугина. Чиновник, действуя в сговоре с экс-главой Шадринского района Владимиром Осокиным, организовали изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу подрядчика – ООО «Мультипласт». Показания против Пугина дал, в том числе, Третьяков.

Шадринск, Ольга Федорова

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