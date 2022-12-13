Мэрия Кургана хочет потратить 10 млн на ремонт праздничной иллюминации

Администрация Кургана объявила конкурс на выполнение работ по содержанию и ремонтам светодиодных консолей, световых перетяжек и праздничной иллюминации (гирлянд) на объектах наружного освещения в городе.

Начальная цена контракта – 9 млн 987 тыс. рублей.

Следить за состоянием иллюминации подрядчик будет в течение 2023 года. Также в обязанности победителя конкурса войдет содержание архитектурной подсветки на фасадах домов. Согласно техническому заданию, общее количество светильников – 8,5 тыс. штук. Все они были установлены в 2018 – 2021 годах.

Напомним, в октябре 2022 года администрация Кургана закупила новую праздничную иллюминацию на 11 млн рублей. Более трехсот световых консолей и световые панели разместили на столбах освещения по улицам Омская, Гоголя, Бурова-Петрова, на мосту «Корвет», на площади им. Ленина и т.д.



Курган, Ольга Федорова

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