В Кургане прокуратура и мэрия проиграли суд по делу о буквах на набережной

Суд Кургана отказал в удовлетворении иска прокуратуры к бывшему начальнику управления капстроительства города Андрею Чудакову о взыскании 2,3 млн рублей за ущерб, якобы причиненный в ходе установки арт-объекта.

В начале декабря 2020 года управление, возглавляемое Чудаковым, с согласия главы Кургана Елены Ситниковой, заказало предпринимателю Габдульманову изготовление светящейся надписи «Курган» и ее установку на набережной Тобола за 3,5 млн рублей. Срок выполнения работ заканчивался 20 декабря 2020 года, чтобы все успеть за две недели, чиновники решили обойтись без конкурсных процедур: они просто разбили сделку на 8 контрактов.

«Буквы поставили, сначала все было хорошо. Но потом в правительстве области узнали о раздробленной сделке и решили, что это было сделано с целью наживы. Там пришли к выводу, что 3,5 млн рублей – это завышенная цена, буквы не могут стоить больше 1,2 млн рублей. После этого начались разбирательства», – рассказывают источники в областном правительстве.

В итоге Чудакову предъявили ущерб – почти 2,4 млн рублей. В интересах администрации города в суд обратилась прокуратура. В подтверждение было представлено заключение, составленное экспертами «Судебно-экспертного центра следственного комитета РФ», согласно которому рыночная стоимость конструкций составляет 1 192 385 рублей.

Однако суд Кургана назначил еще одну экспертизу – в ООО «Курганстройэкспертиза», по заключению которой цена работ составляет 3,4 млн рублей (это без стоимости проектно-технической документации). «У суда не имеется оснований сомневаться в выводах экспертов, изложенных в заключении «Курганстройэкспертизы». С учетом выводов экспертизы, размер ущерба в сумме 2 387 615 рублей истцом не доказан», – резюмировали в суде.

Напомним, что ранее было отменено постановление о привлечении Андрея Чудакова к административной ответственности. Ему даже вернули выплаченный штраф в размере 25 тыс. рублей.

Курган, Ольга Федорова

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