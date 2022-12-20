В Курганской области будет создана школа предпринимательства

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил создать в регионе школу предпринимательства и включить обучение бизнесу в программу Курганского госуниверситета. Об этом он заявил на межрегиональном форуме предпринимателей «вКУБе – 2022», который прошел в Кургане.

Мероприятие посетили не только местные бизнесмены, но и предприниматели из Уфы, Челябинска, Тюмени. Одним из спикеров форума стал тюменский товарищ губернатора Шумкова – первый вице-президент «Опоры России» Эдуард Омаров, который находится в весьма странных отношениях с малым бизнесом. Недавно Омаров прославился тем, что заставил владелицу кондитерской снизить цену на его любимый торт.

Курган, Ольга Федорова

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