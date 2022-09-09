Депутат-единоросс добился снижения цены на свои любимые продукты в Тюмени

Депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров заметил, что в Тюмени дорожают его любимые продукты. Торт «Подарочный», который он привык покупать за 850 рублей, вырос в цене сначала на 90, а затем на 310 рублей. Опечаленный таким поворотом событий Омаров написал на своей страничке в «ВКонтакте» целый рассказ о том, как ему пришлось вмешиваться в процесс ценообразования кондитерского изделия.

«Я удивился и подумал, что это неправильно. Я позвонил Марии Сутарминой: «Маша, ты знаешь, что мой любимый торт в твоём магазине сильно подорожал?», – пишет депутат-единоросс. Далее он фактически описывает процесс давления на бизнес.

«Я спросил: «А можем сделать этот красивый торт с красивым ценником?». «Можем любую, какую скажете, такую и поставим». Я говорю: «Можем поставить 999 рублей?». Она говорит: «Конечно можем, сейчас же сделаю и доложу». И вот Маша прислала фотографию прилавка, где среди прочих красивых и не менее вкусных тортов стоит наш любимый «Подарочный» торт с ценой 999 рублей», – сообщил Эдуард Омаров.

Комментаторы под постом спрашивали, кому еще депутат может позвонить, чтобы снизить цены. Это Омарова не смутило, он ответил, что «добрые отношения всегда и всем приносят пользу». Некоторые пользователи предположили, что пост Омарова – нативная реклама магазина, в котором продается торт.

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