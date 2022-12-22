Глава СКР Бастрыкин поручил создать спецгруппу, которая займется курганскими чиновниками

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать специальную группу для расследования халатности курганских чиновников, которые занимались переселением граждан из аварийного жилья.

Распоряжение глава СКР сделал после личного приема курганцеве. Люди рассказали, что с 2009 года живут в аварийном доме, который только в 2017 году был признан подлежащим сносу и расселению. Жителям из 36 квартир до сих пор не предоставлены жилые помещения, поскольку чиновники не включили дом в программу переселения граждан из аварийного жилья на 2019-2025 годы. Речь идет об общежитии по проспекту Машиностроителей, 19 в Кургане, который начал рушиться в апреле 2022 года. «Проживание в таком доме создает постоянную угрозу как самим жителям, так и прохожим», – отметили в СКР и добавили, что этот случай не является еденичным.

Руководитель СУ СКР по Курганской области Богдан Францишко доложил, что после обращения граждан была начата процессуальная проверка. По ее результатам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц администрации Кургана. Александр Бастрыкин поручил назначить повторную встречу с обратившимися на прием гражданами через месяц.

Курган, Ольга Федорова

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