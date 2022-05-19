Жильцы аварийного общежития в Кургане, чьи слова власти назвали фейком, обратились к Путину

Только 17 семей из 120 выселенных из аварийного общежития по адресу пр. Машиностроителей, 19 смогли переехать в маневренное жильё, предоставленное администрацией Кургана. Многие, из числа тех, кто нуждался в жилье, не согласились на предложенные мэрией варианты: где-то жильцам предложили комнату с трупным запахом, где-то комнаты были в аварийном состоянии, где-то комнаты были завалены мусором почти доверху. Среди выселенных есть граждане, кто снимает квартиру за свой счёт, живёт на даче, либо вообще занимает комнаты в аварийном общежитии, откуда всех выселили. Об этом сообщили жилицы дома по адресу Машиностроителей,19 Надежда Илизарова и Надежда Богданова. Они опровергли сообщение мэрии Кургана и правительства области о том, что их данные являются фейком.

Обе женщины рассказали о ситуации с жильём в аккаунте «Вконтакте» депутата гордумы Кургана Якова Сидорова 19 мая 2022 года.

Ранее дочь одной из выступивших сегодня женщин – Алёна Богданова – записала видеообращение к мэру города Елене Ситниковой и губернатору Вадиму Шумкову, рассказав о том, что людям не предоставляют нормальные комнаты для переселения. После этого в официальных пабликах правительства Курганской области и мэрии Кургана опубликовали фото автора видео с надписью «фейк». Чиновники никак не прокомментировали состояние маневренного фонда, уточнив лишь, что люди подписали отказ от этих комнат.

Женщины рассказали, что написали обращение в прокуратуру и обращение к президенту Владимиру Путину. Ситуацией заинтересовались сотрудники следственного комитета, напомним, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц мэрии Кургана. По словам Надежды Илизаровой, она писала обращение к губернатору Вадиму Шумкову, ей сообщили, что ответ будут только через месяц.

Дом по проспекту Машиностроителей, 19 в Кургане экстренно эвакуировали 20 апреля 2022 года. О разрушении дома сообщили сигнальные маяки.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»