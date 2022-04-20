Жильцы аварийного дома в Кургане пришли в ужас от помещений, в которые их хотят поселить чиновники (ФОТО)

Жители аварийного общежития в Кургане, эвакуированные сегодня ночью из здания, опубликовали в соцсетях фото помещений маневренного фонда, в которые чиновники предлагают им переселиться.

«Из новостей про дом на Машиностроителей, 19. Выдают вот такие вот помещения для «временного» проживания. Получается людей из своих квартир выгнали (с точки зрения безопасности хорошо), но предоставляют такие условия жизни наше местное правительство», – написал в группе «Инцидент Курган» ВКонтакте Иван Чаренцев.

На фотографиях изображены комнаты в антисанитарном состоянии, доверху заваленные хламом.

«Это какая-то насмешка над людьми. Вы, что творите? Это же не собаки и не кошки вам? Да и животных-то в таких условиях содержать нельзя. Это, что, какой-то прикол?», – написала пользователь Анна Скоробогатова.

«По мне, так это тоже не пригодное для проживание жильё, у нас подвал в доме наверное чище», – пишет Алия Ахундова.

Представители администрации Кургана в комментариях сообщили, что жители размещены в гостинице и проживание оплачивается из бюджета города. «В настоящее время Департамент ЖКХ в индивидуальном порядке отрабатывает вопросы по предоставлению собственникам помещений для проживания из маневренного жилищного фонда», – написали чиновники.

Но жильцы аварийного общежития тут же их поправили. «Три дня максимум людям жить в гостиницах, а потом вот в такие условия. На фотографиях я вам показал «помещения» из маневренного фонда», – парировал Иван Чаренцев.

На этом чиновники мэрии прекратили диалог с жителями.

Напомним, в ночь с 19 на 20 апреля в Кургане начало рушится здание аварийного общежития по пр. Машиностроителей, 19. Жильцов пришлось срочно эвакуировать.

«Мэр (глава Кургана Елена Ситникова – прим. ред.) дала час на выселение людей в гостиницы, сроком на 3 дня. Потом вся делегация с полицией и ПДН начали загружать людей в пазики. Кто отказывался, ПДН грозила забрать детей, так как по их «бумажкам» родители оставляют детей в опасных условиях для жизни. Людям было предложено в течении трёх дней (пока они бы жили в гостинице) определиться с «помещениями» для временного проживания, – рассказывают жильцы и добавляют, что состояние маневренного фонда вызывает у них ужас. – Люди на Машиностроителей, 19 хоть и жили в аварийном доме, но в каждой квартире был ремонт».

Напомним, аварийное общежитие находится вблизи моста ЖБИ и реконструкция путепровода усугубила состояние здания. Администрация Кургана вовремя никаких мер не приняла. В итоге сейчас следственным комитетом возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц мэрии Кургана.

Курган, Ольга Федорова

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