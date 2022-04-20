В Кургане ночью начал рушиться дом, жильцов эвакуировали

В Кургане ночью начало рушится здание аварийного общежития по пр. Машиностроителей, 19. Жильцов пришлось срочно эвакуировать. О том, что процесс разрушения активизировался, просигнализировали контрольные маяки, установленные коммунальными службами.

«Сейчас состояние дома не отвечает условиям безопасного проживания. Оперативно проведено заседание КЧС, организовано расселение дома», – сообщили в пресс-службе администрации Кургана. Жильцов общежития временно расселили в гостиницах города.

Напомним, аварийное общежитие находится вблизи моста ЖБИ и реконструкция путепровода усугубила состояние здания.

Курган, Ольга Федорова

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