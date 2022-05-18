Жилица аварийного общежития в Кургане призвала губернатора Шумкова к диалогу

Жители аварийного общежития в Кургане по адресу Машиностроителей, 19 возмущены тем, что мэрия Кургана назвала их слова фейком. Они призывают к общению губернатора Вадима Шумкова.

18 мая одна из жительниц закрытого аварийного общежития Алёна Богданова записала новое обращение к чиновникам. Его опубликовал канал «Ural Mash». «Моё (первое – прим.ред.) видеообращение было не фейком. Хочу призвать администрацию города Кургана и губернатора Курганской области к отрытому диалогу. Мы требуем не какие-то там пенаты с золочёными перилами… Её действий (мэра Елены Ситниковой – прим.ред) мы так и не увидели», – сказала г-жа Богданова в видеообращении.

Первое обращение женщины появилось в соцсетях накануне. Она сообщила, что некоторым постояльцам аварийного общежития негде жить – мэрия предложила им непригодные помещения для временного размещения. Именно поэтому 2 семьи до сих пор остются в аврийном здании на Машиностроителей, где уже отключен свет. Также Алёна Богданова обещала, что жильцы будут выходить на одиночные пикеты, пока мэрия не подберёт приемлемые помещения. Заявительница намекнула на то, что на её детей в школе оказывается давление из-за её активной позиции по вопросу предоставления помещения для временного проживания.

Это вызало ответную реакцию чиновников – в официальных пабликах они разместили фото Алёны Богдановой, на которое поместили большую красную надпись «фейк». В пояснениях чиновников было указано, что они предложили гражданам комнаты, а граждане сами от них отказались. При этом и в областном правительстве, и в городской администрации проигнорировали жалобы переселенцев на ужасное состояние предоставляемых комнат. Люди публиковали доказательства своих слов – фото и видео. На них видны кучи мусора, трещины на стенах, аварийное состояние подъездов, грязь, старая мебель, полуразрушенные туалетные комнаты, плесень и многое другое.

В комментариях к официальным постам чиновников про «фейк» жильцы аварийного общежития называют заявления мэрии ложью и сообщают, что не согласятся заехать в предложенные чиновниками полуразрушенные здания.

Курган, Наталья Ефремова

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