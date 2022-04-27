Жители аварийного дома в Кургане пожаловались губернатору Шумкову на мэрию

В Кургане жители, эвакуированные из аварийного общежития на ул. Машиностроителей, 19, пожаловались губернатору Курганской области на администрацию города.

Люди написали в официальную группу областного правительства и сообщили, что чиновники выбросили на улицу детей, пенсионеров и инвалидов.

«Дорогой наш губернатор Вадим Михайлович Шумков. Почему вы позволили администрация города Кургана выбросить семьи с детьми, инвалидов и пенсионеров на улицу по пр. Машиностроителей,19? Хватит заниматься непонятно чем! Гуманитарную помощь собираете беженцам Украины, а мы, курганцы, остались без жилья. Нас выбросили на улицу», – написала Алена Богданова.

Женщине ответили представители мэрии. По их словам, в муниципальной собственности находится более 100 жилых помещений маневренного фонда и администрация города предоставляет жильцам аварийного общежития помещения на выбор.

«В настоящий момент уже более 20 семей из аварийного дома взяли помещения маневренного фонда, переехали в предложенное жилье или перевозят свои вещи. Жильё их устроило, у некоторых условия проживания улучшились», – считают чиновники. Они добавили, что продолжают работать с оставшимися жильцами по подбору помещений.

Автор жалобы написала еще один комментарий, в котором уличила мэрию в дезинформации.

«Лично моим родителям отказывают и говорят ничего предложить не можем. Врать в сети вы все мастера. А на деле на администрацию Кургана заведено два уголовных дела по нашему дому. То что предлагают это 10,11,12, 13 кв.м., у родителей 42 кв.м. Что вы им предложили?», – спросила Алена Богданова, но ответа не получила.

Напомним, жильцы аварийного дома в Кургане пришли в ужас от помещений, в которые их хотят поселить чиновники. Люди выложили в соцсети фотографии предложенного им жилья, которое выглядит хуже, чем комнаты в аварийном здании.

Общежитие на Машиностроителей, 19 начало рушиться в ночь с 19 на 20 апреля. Жильцов пришлось срочно эвакуировать. Дом находится вблизи моста ЖБИ и реконструкция путепровода усугубила состояние здания. Администрация Кургана вовремя никаких мер не приняла. В итоге сейчас следственным комитетом возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц мэрии Кургана.

Курган, Ольга Федорова

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