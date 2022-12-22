В Кургане двое суток с крыши трехэтажного дома льется кипяток (ФОТО)

В одном из жилых домов Кургана прорвало трубу отопления. Вторые сутки кипяток льется с чердака через квартиры трех этажей. При этом жители не могут добиться помощи от администрации города. Чтобы заставить чиновников отреагировать, люди написали о проблеме в соцсетях и приложили к посту фотографии.

«Обращаюсь к Департаменту ЖКХ г. Кургана. Сегодня дозвониться до вас не смогли. Есть многострадальный дом по адресу: пос. Механический, 5 «а», где остались 2 муниципальные квартиры, которые вы уже год не можете расселить, – пишет Ольга Бурцева. – Вторые сутки бежит труба отопления. Вчера говорили, что приедет Андрей Николаевич Благинин (замдиректора ДЖКХ – прим. ред.), но он так и не был. 9 дней мы ждать не можем, как было с холодной водой. Здесь ситуация намного сложнее. Вода льется с чердака через квартиры всех трёх этажей, квартиры нежилые, и спасибо, что без электричества. А рядом живут люди, и у них смежная стена уже мокрая. Перекрытия в доме деревянные, а ещё у нас есть электричество! И на улице не жарко!».

В мэрии действительно увидели пост и ответили в кмментарии, что работы по устранению последствий аварии на системе отопления проведены. «В настоящий момент коммунальная услуга предоставляется в полном объёме», – заявили в администрации.

«Вы издеваетесь? Какие последствия, какая авария, какие коммунальные услуги? Еще скажите, что дом пригоден для проживания. Сейчас же отправляю ваши отписки, фото на сайт Гордону», – ответил один из жильцов.

Сегодня стало известно, что глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать специальную группу для расследования халатности курганских чиновников, которые занимаются переселением граждан из аварийного жилья.

Курган, Ольга Федорова

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