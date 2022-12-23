В домах Шадринска из крана течет вода с червями

Жители Шадринска (Курганская область) пожаловались на центральное водоснабжение. Люди заявили, что из кранов течет вода с червями. «Интересно: водоканал ответит, что это за животные в питьевой воде в Шадринске?», – написала в соцсети ВКонтакте Елена Мануйлова и прикрепила видео.

Как выяснилось, проблема актуальна для многих шадринцев.

«Гагарина, 20 вчера тоже обнаружили. Только чёрный червяк», – сообщает Оля Шотт.

«Свердлова 53, еще 2 года назад были. И сейчас наверняка есть», – говорит Таня Волгина.

«Мы 6 лет назад жили на Свердлова 92, такие же там были, я даже в прокуратуру обращалась. Сказали эти черви по всему городу, не переживайте», – рассказала Олеся Королькова.

««Сейчас сделаем новый водозабор и качество воды улучшится» – говорили они», – резюмирует Леонид Коробицын.

Напомним, в ноябре 2022 года в Шадринске запустили станцию водоподготовки – объект, где очищается питьевая вода перед подачей жителям города. На строительство объекта водоподготовки и водоочистки на головном водозаборе Шадринска из областного и федерального бюджетов было направлено более 341 млн рублей.

Шадринск, Ольга Федорова

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