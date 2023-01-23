Население Кургана взялось исправлять транспортную реформу, устроенную властью

В Кургане жители микрорайона Черемухово провели собрание, на котором решили требовать изменения схемы движения автобусов. После проведенной чиновниками транспортной реформы люди не могут уехать утром на работу, а вечером – с работы. Курганцы часами мерзнут на остановках в ожидании автобуса и стали чаще болеть, из-за пересадок их расходы на проезд выросли.

По подсчетам агентства 45.RU, на собрании в Дом культуры пришло более 200 человек. Председатель ТОС «Черемухово» Степан Кормин рассказал собравшимся, что представители микрорайона ранее уже побывали в мэрии, где им назвали причину изменений. Появление маршрута № 18 от Вокзала до Черемухово и ликвидацию маршрута № 308, который следовал в Рябково, чиновники объяснили тем, что перевозчику выгодней, чтобы люди пересаживались на вокзале.

«Но на самом деле оказалось, что и такой маршрут тоже перевозчику не выгоден. В ходе обсуждения мы попросили 18-й маршрут продлить до «Корвета». У нас очень много рабочего класса, который работает на КМЗ, на «Корвете», на арматурном, который там открывается. У нас очень много студентов КГУ, КТК, железнодорожный техникум, которые едут в ту сторону», – рассказал на собрании председатель ТОС «Черемухово» Степан Кормин.

Услышав о предложении продлить маршрут № 18 только до «Корвета», жители сильно возмутились. Люди не хотя ездить с пересадками в Рябково.

«Я работаю в центре Илизарова. Почему я должна ехать с пересадками и тратить в два раза больше денег? И ждать автобусы?», – задала вопрос одна из жительниц Черемухово.

«Давайте сразу требовать то, что нужно нам. Пусть маршрут № 18 будет до Сиреневого», – гудел зал.

В итоге решили составить обращение на имя главы Кургана, в котором потребовать, чтобы реформу проводили плавно в течении трех лет. «Вместо № 308 у нас есть 18-й маршрут, но то, что он ходит до вокзала, никого не устраивает. Будем требовать, чтобы продлили минимум до «Корвета». Требуем также, чтобы увеличили количество автобусов на маршруте № 18. 99-й маршрут, который сейчас идет через «Корову», будем требовать, чтобы ездил в Черемухово на постоянной основе через Пригородный и Осиновку», – цитирует Степана Кормина 45 RU.

Напомним, с 3 января 2022 года в Кургане стартовала транспортная реформа – перевозчики перешли на регулируемый тариф, начали действовать новые маршруты, а некоторые старые пропали (схему разрабатывал РОСДОРНИИ). Жители Кургана остались крайне недовольны изменениями – люди пишут жалобы во все инстанции и ежедневно оставляют сотни гневных комментариев в социальных сетях.

Курган, Ольга Федорова

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