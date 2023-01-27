В Кургане секты маскируются под народные коллективы и уроки танцев

В Курганской области тоталитарные секты маскируются под различные народные коллективы, центры реабилитации, уроки танца и т.д. Об этом, выступая с лекцией на православной выставке-ярмарке «Добрый свет Рождества», заявил председатель миссионерского отдела иерей Алексей Плохов.

«Особенно огорчает, что учреждения культуры, порой не осознанно, а иногда и вполне сознательно, содействуют сектантским движениям, устраивая их праздники или предлагая площадку для мероприятий», – отметил отец Алексей.

Он добавил, что секты в Зауралье делятся на три категории: неоязыческие, псевдохристианские, оккультные – нехристианского происхождения. К ярким представителям неоязыческих сект курганские священнослужители относят депутата Госдумы Александра Ильтякова с его фестивалем «Купала». Прошлым летом епархия и активисты общества «Царьград» обвинили организаторов праздника в пропаганде неоязыческих мифов, зацикленности на сексе и демонстрации экстремистских символов.

Курган, Ольга Федорова

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