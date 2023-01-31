Мэр Шадринска рассказал, когда заработает новый водозабор

В ближайшее время в Шадринске запустят станцию водоподготовки – объект, где очищается питьевая вода перед подачей жителям города. Об этом сегодня на прямой линии ЦУРа заявил глава Шадринска Антон Мокан.

«В 2022 году мы закончили строительство нового водозабора, взяли анализы воды – анализы соответствуют. Планируем в ближайшее время произвести окончательный запуск, чтобы подавать чистую воду жителям», – сказал Мокан и объяснил причины задержки запуска объекта, который должен был произойти еще в ноябре прошлого года. По его словам, возникли «определенные проблемы по программному обеспечению».

«Оно импортное было, пришлось вводить коррективы и новое программное обеспечение переделать на российское, на современное, чтобы в дальнейшем не возникало никаких проблем и все работало», – сказал мэр.

Мокан также рассказал о других планах на 2023 год. По его словам, в городе будут благоустроены пять новых территорий, установлен ФОК открытого типа на стадионе лицея №1, появится пространство для спорта и отдыха в Осеево. Также будут приведены в порядок семь дворовых территорий и отремонтированы 15-16 км дорог и 12 км тротуаров.

В числе прошлогодних достижений глава Шадринска отметил ремонт 20 км дорог и мостов, приведение в порядок вокзальной площади, капитальный ремонт двух школ и строительство новой школы – на 1100 мест, строительство детского сада, обновление горсада им. Кельдюшева и т.д. Отдельно Антон Мокан рассказал про архитектурно-художественную подсветку зданий, которая появилась прошлом году на исторических зданиях Шадринска. В продолжение темы иллюминации мэр добавил, что администрация города создала совместное с компанией «СУЭНКО» предприятие «Светлый Шадринск», которое построило 4 км новых линий освещения.

«В 2023 году работа будет продолжена – модернизируем наружное освещение и отработаем заявки от жителей», – резюмировал Антон Мокан.

Шадринск, Ольга Федорова

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