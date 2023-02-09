В больнице Кургана умерла мать троих детей

Мать троих детей умерла в инфекционной больнице Кургана. Об этом сообщила подруга женщины.

«Вопрос к инфекционной больнице. У вас, что, нормальных врачей нет? Одни коновалы работают? Девочка умерла, которая просила помочь ей по видеозаписи, сейчас и моя подруга там же умерла. Она так же не могла говорить. Я не верю, что нельзя было помочь ей!», – написала Светлана Кичигина в группе «Реальный Курган» в ВКонтакте и пообещала обратиться в суд, чтобы привлечь виновных к ответственности.

В департаменте здравоохранения пообещали проверить информацию и предложили автору поста направить официальное письменное обращение в депздрав.

Напомним, в январе 2023 года в горбольнице №2 от пневмонии умерла 25-летняя беременная женщина. До этого она три дня лежала в специализированной инфекционной больнице, где ей не смогли помочь. За неделю до смерти девушка уже почти не могла говорить, но записала видео с просьбой о помощи. Возбуждено уголовное дело.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»