Заказчики разрешили московской фирме не достраивать школу в Кургане

Строительство школы в Заозёрном микрорайоне Кургана остановлено. Контракт на её возведение разорван. Соответствующее соглашение заказчик – школа 52 и подрядчик – «Авиапромстрой» заключили в начале февраля 2023 года. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

В соглашении говорится, что контракт расторгнут по соглашению сторон. В процессе строительства школа подорожала до 1,1 млрд рублей. Подрядчик исполнил работ на 477,4 млн рублей. Теперь «Авиапромстрой» должен вернуть 54,7 млн рублей, которые школа перечислила авансом.

Договор на возведение школы заключили в августе 2021 года, объект должны были сдать в декабре 2022 года. Но прошлым летом стало ясно, что есть отставание от графика и проблемы со стройкой. В январе 2023 года сроки сдачи школы перенесли на год.

Школа на 1500 мест в Кургане должна была стать самой большой. Что случилось и почему заказчик согласился с тем, что «Авиапромстрой» не будет достраивать школу – неясно.

Курган, Наталья Ефремова

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