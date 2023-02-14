Новый замгубернатора Курганской области вышла в свет

Новый заместитель губернатора Курганской области Наталья Кирилова сегодня провела первое мероприятие в новом статусе. Вместе с главой депздрава Алексеем Сигидаевым она презентовала курганцам Координационный центр помощи детям с расстройствами аутистического спектра (создан на базе новой детской поликлиники в Заозерном). Сейчас центр проходит лицензирование, в ближайшее время после завершения процедуры начнет работу.

Кирилова обсудила с родителями детей-аутистов, как они видят работу такого центра, какие дополнительные услуги им нужны, какие вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в связи с воспитанием особенных детей, требуют дополнительной проработки.

«Мы должны четко понимать, куда ресурсы направить точечно, чтобы от них была отдача, как нам двигаться, где какие-то острые моменты. Вы будете получать ответы. Вижу, что диалог ведется очень активный. Будем двигаться вместе с вами, чтобы сделать вашу жизнь и жизнь ваших детей более комфортной», – сказала Кирилова.

Центр будет работать по принципу одного окна, обращаясь сюда, родители и дети смогут получить помощь и консультации специалистов из разных сфер, – обещают в пресс-службе правительства.

Также сегодня Наталья Кирилова побывала вместе с губернатором Вадимом Шумковым в госпитале ветеранов войн, который занимается восстановлением участников СВО.

Напомним, 14 февраля стало известно, что заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина ушла в отставку. По версии официального телеграм-канала правительства региона, она оставила должность по собственному желанию.

Курган, Ольга Федорова

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