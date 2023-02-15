Чиновник из мэрии Кургана перешел в правительство области

Начальником главного управления по труду и занятости населения Курганской области с приставкой врио назначен Александр Кондратов. Ранее он занимал пост директора Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана. Руководить ДЭРПиТ вместо Кондратова, скорее всего, будет его заместитель Анна Бунина.

Напомним, ранее главой управления по труду и занятости был Игорь Ксенофонтов. Он покинул должность по собственному желанию, – сообщили в пресс-службе курганского правительства.

Курган, Ольга Федорова

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