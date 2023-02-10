Из правительства Курганской области уволился очередной руководитель

Из курганского правительства уволился начальник главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов. Около недели назад он написал заявление на отпуск с последующим увольнением.

Причиной отставки, по информации источников «Нового Дня», стало недовольство губернатора Вадима Шумкова работой управления в рамках трудоустройства безработных граждан.

Напомним, это уже четвертая с начала 2023 года отставка в команде Вадима Шумкова. Ранее уволились главы Звериноголовского и Целинного районов, отправлена в отставку заместитель губернатора Лариса Кокорина.

Курган, Ольга Федорова

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