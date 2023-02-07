В Курганской области уволился второй за этот год глава района

В Курганской области с начала 2023 года уволился второй по счету глава. Во вторник, 7 февраля

депутаты думы Целинного муниципального округа досрочно прекратили полномочия главы округа Александра Сытова. «Накануне глава подал заявление об отставке по собственному желанию по состоянию здоровья», – сообщили в администрации. Временное исполнение обязанностей руководителя округа возложено на замглавы Людмилу Акулову.

Напомним, в конце января ушел в отставку глава Звериноголовского района Курганской области Олег Курочкин. Ранее, в 2022 году, должности покинули главы Кетовского, Макушинского, Каргапольского, Мишкинского, Щучанского, Притобольного, Сафакулевского и Петуховского районов. Также после операции на коленном суставе на неопределенный срок ушел на больничный глава Мокроусовского района Владимир Демешкин. По данным «Нового Дня», возвращаться обратно он не планирует.

Курган, Ольга Федорова

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