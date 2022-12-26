В Курганской области увольняется восьмой по счету глава района

Глава Мокроусовского района Курганской области Владимир Демешкин на неопределенный срок ушел на больничный. Об этом 26 декабря он написал на свой страничке в ВКонтакте.

«Уважаемые жители Мокроусовского округа, дорогие друзья! Вынужден сообщить вам, что с сегодняшнего дня нахожусь на больничном, поэтому какое-то время не смогу выходить на связь и оперативно реагировать на ваши сообщения, – сообщил Демешкин. – Не могу точно сказать, сколько продлится мой больничный, но от всего сердца благодарю всех, кто сейчас желает мне здоровья».

По данным «Нового Дня», с больничного Владимир Демешкин не выйдет, однако со здоровьем это не связано. По информации источников в курганском правительстве области, отставка главы Мокроусовского района областным руководством планировалась давно. «Но ему никак не могли найти замену, решили, что до нового года будет сидеть на месте. Видимо сейчас преемника подобрали», – сказал собеседник агентства.

Обязанности главы Мокроусовского района будет исполнять первый заместитель Павел Бетехтин. Демешкин станет восьмым по счету районным, ушедшим в отставку за последние месяцы в Зауралье. Ранее должности покинули главы Макушинского, Каргапольского, Мишкинского, Щучанского, Притобольного, Сафакулевского и Петуховского районов.

Курган, Ольга Федорова

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