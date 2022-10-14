В Курганской области уволился седьмой по счету глава района

Глава Петуховского района Курганской области Игорь Арзин 14 октября покинул свой пост.

«Сегодня на внеочередном заседании окружной думы депутаты поддержали мое решение сложить полномочия главы муниципального округа. Вскоре состоятся выборы, временно исполняющим обязанности Главы назначен Антон Волков (начальник управления ЖКХ, замглавы райадминистрации – прим. ред.). Уверен, Антон Владимирович будет успешно справляться со своими обязанностями», – сообщил Арзин на своей страничке в ВКонтакте. Он поблагодарил коллег за совместную работу, а жителей – за неравнодушие. «Говорю спасибо и жителям, тем, кто критиковал, предлагал идеи, высказывал мнение. Не сомневаюсь, что все будет складываться благополучно», – сказал Арзин.

Напомним, стал седьмым районным главой, ушедшим в отставку за последние полгода в Зауралье. Ранее должности покинули главы Макушинского, Каргапольского, Мишкинского, Щучанского, Притобольного и Сафакулевского районов.

Курган, Ольга Федорова

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