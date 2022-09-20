В Курганской области сменился глава Сафакулевского района

В Сафакулевском округе Курганской области сменился глава. Вместо Ансара Ахметжанова руководителем территории стал его первый заместитель Рашид Гильманов. Его кандидатуру 20 сентября путем тайного голосования выбрали депутаты окружной думы.

Ансар Ахметжанов стал шестым районным главой, ушедшим в отставку за последние пять месяцев в Зауралье. Ранее должности покинули главы Макушинского, Каргапольского, Мишкинского, Щучанского и Притобольного и районов.

Однако если, к примеру, отставка главы Макушинского района Алексея Каткова произошла из-за претензий к его работе со стороны областного руководства, то уход Ансара Ахмеджанова имеет иную природу. Ахмеджанов всегда был в курганском правительстве на хорошем счету. Источники «Нового Дня» предполагают, он мог покинуть должность из-за возможных проблем с правоохранительными органами, поскольку в прошлом году неосмотрительно нарушил инструкцию о порядке допуска некоторых сотрудников администрации к сведениям, составляющим гостайну.

Курган, Ольга Федорова

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