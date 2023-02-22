В Курганской области второй раз за месяц сменили главу района

В Целинном округе Курганской области назначен новый исполняющий обязанности главы. В среду, 22 февраля дума Целинного муниципального округа было приняла решение о возложении исполнения полномочий руководителя муниципалитета на заместителя главы округа по ЖКХ и строительству Петра Скоробогатова.

Людмила Акулова, ранее назначенная руководителем округа вместо Александра Сытова, сложила полномочия по собственному желанию, – сообщается на странице администрации округа во ВКонтакте.

Напомним, бывший глава Целинного района Александр Сытов ушел в отставку 7 февраля по собственному желанию. В качестве официальной причины увольнения было названо состояние здоровья.

На фото – Петр Скоробогатов

Курган, Ольга Федорова

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