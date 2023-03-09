Мэрия Кургана предложила людям спасаться от бездомных собак на деревьях

В администрации Кургана предложили горожанам защищаться от нападения бездомных собак подручными средствами и спасаться на деревьях.

«При нападении собаки следует повернуться к ней лицом. Для защиты можно использовать подручные средства. При этом нужно медленно отступать к укрытию (забору, дому) спиной и позвать на помощь окружающих. Если представится возможность, нужно забраться на возвышенность: гараж или дерево. Собаки хорошо прыгают, но, в отличие от котов, лазить умеют плохо», – сообщается на сайте мэрии.

Напомним, 3 марта в Кургане уличная собака укусила ребенка возле школы. В соцсетях жители рассказывают, что часто становятся очевидцами нападения собак на детей – прохожие отгоняли животных сумками, палками и всем, что подворачивалось под руку.

Курган, Ольга Федорова

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